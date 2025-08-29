Gasperini su Pellegrini: "Domani sarà convocato. Vuole solo giocare"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Roma in trasferta contro il Pisa di domani. Nel corso della conferenza il tecnico dei giallorossi ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, giocatore in uscita accostato anche alla Fiorentina negli ultimi giorni: "Pellegrini sarà convocato, ha finito il recupero e si è allenato con la squadra. Io ne ho parlato, società e giocatore devono trovare la soluzione migliore: finalmente hanno fatto dei colloqui insieme. Lui è maturo, è attaccato alla Roma ed è disponibile nel fare altre scelte.

Non lo fate passare come scarso, vuole giocare per raggiungere i propri traguardi. Il problema è il contratto, ma capita nel calcio: gli auguro il meglio se va via, il problema è che manca poco. E se dovesse rimanere? Ne parliamo il 2 settembre. Anche i calciatori hanno delle esigenze".