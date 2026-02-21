Un ex viola alla Nuova Sondrio, TMW: "Preso Gian Marco Neri"

Oggi alle 16:15News
di Redazione FV

Una giovane pianticella viola passa alla Nuova Sondrio. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com i lombardi si sono assicurati Gian Marco Neri, difensore classe 2002 della Vis Pesaro e proveniente dal vivaio della Fiorentina. Il giocatore è reduce da un’ottima stagione che lo visto tra i protagonisti della compagine marchigiana nel passato campionato: ora, Neri, è pronto a ripartire per cercare di condurre il Sondrio alla salvezza. Atteso il comunicato ufficiale del club, che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.