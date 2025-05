Galloppa ai canali ufficiali della Fiorentina: "Mi rivedo in Harder. Ha tanta qualità e sta crescendo"

Il tecnico della Fiorentina primavera Daniele Galloppa si è espresso così ai microfoni ufficiali del club viola nel post gara di Roma-Fiorentina 1-2: "La partita era meravigliosa e lo stimolo era grande quindi ho detto qualcosa per motivare i ragazzi ma tanto è venuto da loro. Siamo partiti da luglio per fare questa traversata per cercare di mettere la bandiera sulla cima più alta per fare la storia".

Oggi è arrivato anche il tanto atteso gol di Harder

"Ha fatto un gran gol, sono contento per lui perchè è un qualcosa che deve mettere dentro. Ha fatto tanti km anche oggi, ci sta dando tantissimo e che sta crescendo tantissimo. In lui ho sempre visto qualità e mi ci rivedo anche perché anche io ero magro ed ero simile come giocatore. Ha tanta qualità e gli auguro il meglio. Adesso deve recuperare le energie che tra tre giorni c'è la finale".