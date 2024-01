G. SPORTIVO, 2 giornate a Gasperini: salta le semifinali

FirenzeViola.it

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni riguardo al turno di Coppa Italia. Tra gli squalificati anche Gian Piero Gasperini, espulso nella sfida di San Siro contro il Milan. Il tecnico dell'Atalanta ha ricevuto una squalifica di due giornate e quindi salterà le due semifinali, sia quella di andata che quella di ritorno, contro la Fiorentina. Di seguito tutte le sentenze del Giudice Sportivo dopo il turno di Coppa Italia:

Calciatori espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 5.000,00

Mirante Antonio (Milan): per avere, al termine della gara, rivolto al direttore di gara una critica gravemente irrispettosa.

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Rodriguez Ledesma Pedro Eliezer (Lazio): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Pellegrini Luca (Lazio): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (seconda sanzione).Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione (prima sanzione)

Gasperini Gian Piero (Atalanta): per avere, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara un epiteto offensivo

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Da Costa Santos Nuno Luis (Roma): per avere, al 39' del secondo tempo, rivolto ad un assistente una critica irrispettosa.