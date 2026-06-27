FirenzeViola Rodrigo Oliveira: "Vi racconto Viery, leader per contrasti e passaggi. C'era anche la Premier”

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Rodrigo Oliveira, giornalista brasiliano di Grupo RBS, ha parlato a FirenzeViola.it del nuovo acquisto della Fiorentina, Viery: "È un ottimo difensore centrale. È alto, forte nel gioco aereo e molto affidabile quando si tratta di difendere sui cross all'interno dell'area di rigore. Ha effettuato diversi salvataggi cruciali di testa per impedire il gol. È anche molto veloce, che è uno dei suoi più grandi punti di forza. È diventato un titolare nel Grêmio proprio per questo. All'inizio della stagione c'erano molti difensori più esperti, e l'allenatore Luis Castro voleva un difensore veloce, quindi Viery, anche se molto più giovane di loro, è diventato titolare.

Oltre a questo, è importante dire che Viery è il leader tra tutti i difensori centrali del Brasileirão per contrasti a partita, anche se il Grêmio è solo sedicesimo in classifica. È anche uno dei difensori con la più alta precisione nei passaggi della competizione. Lo descriverei come un difensore centrale completo, aggressivo nell'uno contro uno in fase difensiva, specialmente nei duelli aerei, ed è molto a suo agio con la palla tra i piedi. I suoi passaggi sono ottimi.

La principale area in cui deve ancora migliorare è la maturità e l'esperienza. Questa è la sua prima stagione, ha giocato—ha giocato solo sei mesi come titolare fisso. All'inizio—la scorsa stagione, per esempio, ha giocato più come terzino sinistro. Può giocare come terzino sinistro, ma non gli piace molto, preferisce giocare come difensore centrale, e ha avuto solo sei mesi di esperienza come difensore centrale. Quindi, forse non è ancora pronto per essere un difensore centrale eccezionale fin dalla sua prima partita con la Fiorentina, ma ha sicuramente un grande potenziale per diventare un grande difensore centrale, e sono sicuro che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto".

Si era fatta avanti qualche altra squadra per Viery?

"Abbiamo sentito molte voci che lo legavano a club inglesi, ma per quanto ne sappiamo, la Fiorentina è stata l'unico club a fare un'offerta concreta. Sicuramente è possibile che ci siano state altre offerte di cui non siamo a conoscenza, ma posso assicurare che Viery è stato sui radar di diversi club europei per parecchio tempo. Gli osservatori lo stavano seguendo da un po', quindi per noi non è una sorpresa che alla fine si sia trasferito in Europa".

L'acquisto a 15 milioni più 2 di bonus si può considerare un affare?

"Penso che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare, e non credo che il Grêmio avrebbe potuto venderlo a una cifra significativamente più alta, principalmente a causa della situazione finanziaria del club. Il Grêmio ha bisogno di raccogliere fondi, quindi vendere un giocatore in questa finestra di mercato non è stata una scelta, è stata una necessità. Era più che importante. Per questo motivo, il club non era davvero nella posizione di poter pretendere un prezzo più alto".

Viery è realmente pronto per il calcio europeo?

"Questa è probabilmente la domanda più grande che circonda Viery. È titolare fisso solo da pochi mesi, e si è affermato durante un periodo difficile per il Grêmio. La squadra è in difficoltà e si trova attualmente vicina alla zona retrocessione, ma anche in quel contesto è riuscito a mettersi in mostra. È difficile prevedere quanto rapidamente saprà adattarsi al calcio europeo. Alcuni giocatori si ambientano quasi immediatamente, mentre altri hanno bisogno di più tempo. Penso che probabilmente avrà bisogno di un periodo di adattamento, ma non mi aspetto che sia lungo. Ha le doti fisiche, la qualità tecnica e la mentalità per diventare un ottimo difensore nel calcio italiano. È un difensore centrale abile e penso che questo sia l'aspetto più importante. Sono sicuro che la Fiorentina abbia fatto un ottimo affare".

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