Ufficiale Atalanta, risolto il contratto con Juric che ora andrà al Monza

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L'Atalanta attraverso i propri canali ufcciali ha reso nota la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Jurić. "La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera", si legge nella nota appena diramata dai nerazzurri.

A Bergamo Juric ha collezionato 11 partite, con 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, prima dell'esonero datato 10 novembre 2025. La media è stata di 1,18 punti a partita.

L’allenatore croato sarà adesso libero di firmare un accordo biennale con il Monza, dove prenderà il posto del dimissionario Paolo Bianco, accasatosi a sua volta al Pisa con l'obiettivo di riportarlo subito in Serie A".