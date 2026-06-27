Napoli e Inter puntano su Khalaili. Ma resta viva l'opzione Dodo

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Secondo quanto riporta Sky Sport, Inter e Napoli hanno come primo obiettivo per la fascia Anan Khalaili. Il giocatore dell’Union Saint-Gilloise è in trattativa coi partenopei già da tempo, motivo per cui i nerazzurri valutano anche la pista più onerosa che porta a Nahuel Molina dell’Atletico Madrid. Proprio per le complicazioni finanziarie che potrebbero nascere per l’argentino, l’Inter mantiene vivo l’interesse per Dodo che è considerato più accessibile in termini economici.