Francia-Italia, designato l'arbitro per il match: sarà lo spagnolo Gil Manzano

Sarà una cinquina arbitrale tutta spagnola a gestire la sfida tra Francia e Italia, in programma venerdì alle 20:45 e valida per la terza giornata di Nations League. La UEFA ha infatti ufficializzato i direttori di gara scelti per l'incontro. Il fischietto principale sarà Jesus Gil Manzano, che sarà assistito da Ayuso e Cabanero. A completare la squadra sul terreno di gioco ci sarà Munuera, designato come quarto ufficiale. La sala VAR sarà invece affidata a Cuadra Fernandez, con Valentin Gomez incaricato di affiancarlo come assistente. Questa la squadra completa:

Arbitro: Jesús Gil Manzano ESP

Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso ESP e Raúl Cabañero ESP

Quarto uomo: Juan Martínez Munuera ESP

Video Assistant Referee: Guillermo Cuadra Fernandez ESP

Assistente Video Assistant Referee: Valentín Gómez ESP