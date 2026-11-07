Social Al Franchi domani sera si va sul classico: in campo maglie viola e bianconere

Domani sera c'è attesa per Fiorentina-Juventus che tanto significa sia per la classifica delle due squadre (una specie di spartiacque tra quello che sarà o non potrà essere, per definire insomma gli obiettivi) che per le due tifoserie. E la gara sarà resa ancora più affascinante perché saranno rispettati i colori da parte di entrambe. La Fiorentina, giocando in casa, indosserà la prima maglia viola.

Così come la Juventus che ha annunciato via X che indosserà la classica maglia a strisce bianco e nero. Ognuna insomma porterà in campo la propria identità, come d'altronde lo scorso campionato (cui si riferisce la foto).