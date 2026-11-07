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Al Franchi domani sera si va sul classico: in campo maglie viola e bianconere
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Domani sera c'è attesa per Fiorentina-Juventus che tanto significa sia per la classifica delle due squadre (una specie di spartiacque tra quello che sarà o non potrà essere, per definire insomma gli obiettivi) che per le due tifoserie. E la gara sarà resa ancora più affascinante perché saranno rispettati i colori da parte di entrambe. La Fiorentina, giocando in casa, indosserà la prima maglia viola.
Così come la Juventus che ha annunciato via X che indosserà la classica maglia a strisce bianco e nero. Ognuna insomma porterà in campo la propria identità, come d'altronde lo scorso campionato (cui si riferisce la foto).
#FiorentinaJuve in ⚪⚫ https://t.co/JzkmHN5qaX— JuventusFC (@juventusfc) November 7, 2026
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