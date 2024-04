FOTO, Kayode e l'omaggio del gallerista Casamonti

Omaggio davvero speciale per il terzino della Fiorentina Michael Kayode. Il classe 2004, ieri tra i migliori in campo dei viola nel match contro la Juventus, oggi ha ricevuto in dono dal noto collezionista e gallerista Roberto Casamonti un quadro con il suo numero di maglia e la scritta all’interno “Kayode the best”. L’ex Gozzano, particolarmente colpito da questo regalo, ha voluto immortalare il momento sul suo profilo Instagram, posando assieme alla sua fidanzata e a Casamonti con la tela: