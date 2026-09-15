"Forza Viola!": il saluto di Giuseppe Commisso dopo l'Assemblea di Lega

"Forza Viola!": il saluto di Giuseppe Commisso dopo l'Assemblea di LegaFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:45News
di Redazione FV

Breve saluto ai giornalisti per Giuseppe Commisso, all'uscita dall'Assemblea di Lega tenutasi stamani a Milano negli uffici legali della Serie A. Il presidente della Fiorentina, presente per la prima volta all'Assemblea dei club del massimo campionato perché premiato per il Centenario della società viola, dopo aver lasciato la struttura di Via Rosellini ha rilasciato una breve battuta ai cronisti: "Forza Viola", il semplice ma esaustivo messaggio del patron. Ecco il video realizzato dagli inviati di TMW:

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