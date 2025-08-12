Fortini potrebbe partire nuovamente in prestito: torna di moda il nome di Calabria
Stefano Pioli non ha ancora sciolto le riserve intorno al nome di Niccolò Fortini, esterno che nelle idee della Fiorentina potrebbe ricoprire il ruolo di vice Dodo ma che potrebbe anche finire nuovamente sul mercato per fare esperienza lontano dal Franchi dopo il prestito dell'anno scorso alla Juve Stabia.
Il giocatore ha molti estimatori, tra cui l'Empoli del suo ex tecnico Pagliuca, ma la decisione finale sulla sua partenza o permanenza spetterà all'allenatore viola. Nel caso in cui alla fine si dovesse decidere di mandarlo nuovamente in prestito, esclusivamente con una formula che permetterebbe alla Fiorentina di mantenere il controllo sul giocatore, Pradè e Goretti potrebbero tornare a pensare a Davide Calabria, svincolato dopo l'esperienza al Bologna e in attesa di trovare una nuova squadra. Pioli lo ha già allenato al Milan e il rapporto tra i due potrebbe favorire un'eventuale trattativa negli ultimi giorni di mercato.
