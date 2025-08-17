Fortini, il Torino lo vuole a titolo definitivo: ecco quanto offre alla Fiorentina

Vi abbiamo raccontato ieri su FirenzeViola del pressing del Torino sull'esterno della Fiorentina Nicolò Fortini, sul quale la Fiorentina dovrà decidere a breve. Anche perché se parte la dirigenza viola deve trovare un sostituto, probabilmente più esperto visto che uno dei limiti del giocatore classe 2006 è proprio la poca esperienza per un ruolo così fondamentale nel sistema di gioco di Pioli. D'altra parte lui o l'eventuale sostituto devono essere consapevoli che a destra c'è un Dodo in grande spolvero e che lo spazio sarà poco e per un giovane è sempre un limite alla crescita.

La Stampa spiega come il Torino cerca di convincere la Fiorentina, che invece lo vorrebbe dare solo in prestito mantenendo dunque il controllo sul terzino, offrendo 5 milioni per l'acquisto a titolo definitivo e un'alta percentuale sull'eventuale rivendita. Il giocatore d'altronde vuole dare un impulso alla sua carriera tanto che si è affidato ad un nuovo procuratore.