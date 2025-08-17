FirenzeViola Dea-Gosens, Manchester-De Gea, la Fiorentina spegne ritorni di fiamma e... clausole (inesistenti)

La Fiorentina deve completare l'organico mettendo però a segno prima delle uscite, con tutte le difficoltà del caso. Gli esuberi pesano sul monte ingaggi appesantito da rinnovi (già fatti come quello di De Gea e da fare come quello di Kean, Mandragora e Dodo) e lo stallo di certe uscite complica appunto il mercato. Ma certo tra le uscite non sono certo contemplate quelle di giocatori ritenuti dei pilastri e che costituiscono l'ossatura già creata la scorsa stagione sulla quale costruire un futuro solido, come Robin Gosens e David De Gea, lasciati andare e ora rimpianti dalle vecchie società. Suggestioni o sondaggi, la Fiorentina si ritrova a spegnere ritorni di fiamma sui suoi giocatori migliori. Sui quali i vecchi club provano a far leva sui sentimenti.

Atalanta respinta su Gosens

In questo Ferragosto la Fiorentina si è trovata a respingere le avance dell'Atalanta per Robin Gosens che con Bergamo e i suoi ex compagni (in particolare De Roon con cui ha passato anche le vacanze). Tanti anni in nerazzurro ovviamente hanno lasciato il segno e la Dea lo sa e ha fatto un'offerta di 12 milioni alla Fiorentina per riportarlo nella squadra dove ha militato dal 2017 al 2022. Il club viola non solo ha rifiutato la proposta ma ha fatto capire che neanche di fronte ad un rilancio avrebbe acconsentito a lasciare andare Gosens, tanto che gli orobici hanno dirottato su Zalewski.

Il Manchester riscopre De Gea, per la Fiorentina nessuna clausola

In queste ore, complice la buona prestazione, l'accoglienza e l'emozione di De Gea all'Old Trafford in occasione dell'amichevole della Fiorentina a Manchester, lo United starebbe rimpiangendo il suo ex portiere, forse mai convinto dall'acquisto di Onana. Ma il The Sun è andato oltre, delineando un quadro fin troppo romantico. Dalle parole "magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo" del portiere viola è nata la convinzione che il club inglese possa lavorare ad un suo ritorno, nonostante il nuovo contratto con la Fiorentina sia stato firmato solo a giugno. Tre anni che per un portiere di 35 anni può voler dire anche una scelta di vita di chiudere la carriera a Firenze. Sembra dunque difficile credere che il portiere abbia cambiato idea, almeno per questa stagione che inizierà tra 4 giorni. Il tabloid inglese parla di una clausola bassa sul contratto di De Gea che gli permetterebbe di liberarsi ma la Fiorentina smentisce l'inserimento di tale postilla.