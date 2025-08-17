L'obiettivo della Fiorentina Asllani vicino al Bologna, il Torino non molla ma rischia la beffa
Su Kristjan Asslani, centrocampista dell'Inter accostato anche alla Fiorentina per rinforzare la mediana, c'è il forte inserimento del Bologna. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club rossoblù prova ad accelerare per assicurarsi il giocatore dall'Inter, acquistandolo a titolo definitivo.In questo modo viene beffato anche il Torino fortemente interessato al centrocampista albanese ma bloccato al momento da un problema di liste. l granata devono insomma prima vendere e non molla la presa sul centrocampista ma iI Bologna nel frattempo potrebbe mettere definitivamente la freccia nella corsa al giocatore.
La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato di Tommaso Loreto
1 La Fiorentina (e Pioli) stoppano l'Atalanta su Gosens, il Verona ci riprova per Barak e il Flamengo per Beltran mentre Sassuolo e Parma pensano a Pablo Marì. Verso l'esordio con il tridente, poi deciderà il mercato
3 The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
FirenzeViolaDea-Gosens, Manchester-De Gea, la Fiorentina spegne ritorni di fiamma e... clausole (inesistenti)
The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina
Pietro LazzeriniSi avvicinano i giorni di Pradè: spetta al ds rispondere alle contestazioni con colpi da Europa. Il gap con la corsa Champions è ancora ampio. Il giochino di Beltran fa salire la tensione. Le priorità di Pioli e la strategia viola
Luca CalamaiFirenzeViolaNessun allarme ma il tridente a tutto attacco non convince. Sohm piace sempre di più. Spazio a Fazzini. Questa Fiorentina non è da zona Champions servono tre acquisti di livello
Stefano PrizioDubbi logici e buoni segnali a poco dal principio ufficiale. Dal mercato altri due (tre) pezzi forti
