L'obiettivo della Fiorentina Asllani vicino al Bologna, il Torino non molla ma rischia la beffa

L'obiettivo della Fiorentina Asllani vicino al Bologna, il Torino non molla ma rischia la beffaFirenzeViola.it
Su Kristjan Asslani, centrocampista dell'Inter accostato anche alla Fiorentina per rinforzare la mediana, c'è il forte inserimento del Bologna. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club rossoblù prova ad accelerare per assicurarsi il giocatore dall'Inter, acquistandolo a titolo definitivo.In questo modo viene beffato anche il Torino fortemente interessato al centrocampista albanese ma bloccato al momento da un problema di liste. l granata devono insomma prima vendere e non molla la presa sul centrocampista ma iI Bologna nel frattempo potrebbe mettere definitivamente la freccia nella corsa al giocatore.