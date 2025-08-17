Occhio all'addio di Richardson ma anche a quello di Pablo Marì

Oggi alle 13:40
Il Corriere Fiorentino fa il punto anche sulle potenziali uscite di casa Fiorentina in questi ultimi giorni di calciomercato. Beltran resta poco convinto delle proposte di Zenit e Cska Mosca, anche se nel caso dell'argentino si lavora per trovare in fretta una soluzione e regalare a Pioli un nuovo attaccante.

Su loannidis o Piccoli non si registrano novità ma l'arrivo di una punta resta una delle priorità del prossimi giorni, nei quali si valuteranno anche altri innesti, a centrocampo e in difesa, magari per far fronte a partenze ad ora inaspettate come quella di Richardson che piace all'estero al pari di Pablo Mari, cercato da vari club.