Capello fa le carte alla Serie A: "M'intriga soprattutto la Fiorentina di Pioli"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha fatto le carte al campionato dicendo come il Napoli sia il favorito per lo Scudetto e parlando poi delle candidate a un posto in Europa come la Fiorentina: "Tutte possono dire la loro. L'Atalanta è una certezza da anni, ma vediamo come assorbirà il cambio di guida dopo l'era Gasperini, con Juric che deve riscattare le ultime esperienze poco felici. La Lazio non ha potuto fare mercato, ma non è detto che per Sarri sia uno svantaggio: ha lavorato da subito con la squadra nella sua versione definitiva. Il Bologna ha trattenuto Italiano e con Sartori riesce sempre a colmare il vuoto lasciato dalle partenze dei top. M'intriga, però, soprattutto la Fiorentina di Pioli, a cui si chiederà un cambio di passo".

E sul possibile capocannoniere, Capello aggiunge: "Se l'Inter prendesse Lookman, punterei su Lautaro. Altrimenti il mio favorito è Lukaku. Anche se spero in un italiano, magari Kean".