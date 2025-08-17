Coppa Italia: Monza-Frosinone apre il programma di oggi, stasera il Milan
Dopo le prime otto partite di Coppa Italia a Ferragosto e ieri che hanno deciso altrettante qualificate ai sedicesimi, tra oggi e domani si completerà il programma dei trentaduesimi. Dopo Empoli, Lecce, Sassuolo, Genoa, Venezia, Como, Cagliari e Palermo saranno Monza-Frosinone, Parma-Pescara, Cesena-Pisa e Milan-Bari a giocarsi il passaggio del turno. Si inizierà in Brianza alle 18. Partite in diretta sui canali Mediaset.
Domenica 17 agosto 18:00 Monza-Frosinone; 18:30 Parma-Pescara; 20:45 Cesena-Pisa; 21:15 Milan-Bari
Lunedì 18 agosto 18:00 Audace Cerignola-Verona; 18:30 Spezia-Sampdoria; 20:45 Udinese-Carrarese; 21:15 Torino-Modena
