Polissya-Fiorentina, ecco come acquistare i biglietti: modalità e prezzi (popolari)

Il 21 agosto (giovedì prossimo) la Fiorentina inizierà il suo percorso in Conference che passa dai playoff con il Polissya, squadra ucraina che per motivi di sicurezza gioca a Presov in Slovacchia. Il ritorno sarà poi il 28 al Mapei di Reggio Emilia che ospita la Fiorentina vista l'indisponibilità del Franchi. Intanto da oggi sono disponibili i biglietti per l'andata in Slovacchia, come comunica la Fiorentina sul proprio sito, dove è anche possibile l'acquisto in più fasi e con una modalità ben precisa. Ecco il comunicato in cui viene spiegato il tutto:

"ACF Fiorentina comunica che, da oggi 17/08/2025 ore 12:30 e fino a Mercoledì 20/08/25 ore 10:00, saranno in vendita fino ad esaurimento disponibilità, i biglietti del settore Ospiti riservato ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per l’andata del Playoff di UEFA Conference League 2025/26, in programma alla Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia), Giovedì 21/08/2025ore 20:00 CEST.

I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 8.50 (compresa prevendita).

I biglietti saranno in vendita con le seguenti modalità:

PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2025/26

Dalle ore 12:30 del 17/08/2025 fino alle ore 09.59 del 18/08/2025, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.

SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM

Dalle ore 10.00 del 18/08/2025 fino alle ore 10.00 del 20/08/2025, fase dedicata ai possessori di INVIOLA PREMIUM, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.

Il sistema genererà una ricevuta di pagamento che NON garantisce, di per sé, l'accesso allo Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia).

Per poter accedere allo stadio, bisognerà presentare il biglietto ufficiale, che si riceverà per mail all’indirizzo dell’account MyFiorentina utilizzato per l’acquisto, entro il 20/08/2025 (compreso). Il mittente della mail contenente il biglietto e le informazioni utili sarà fiorentinapoint@acffiorentina.it.

Per l’acquisto è necessario essere possessore della InViola Premium Card valida ed inserire in fase di compilazione i propri dati anagrafici come riportati sulla tessera.

Nuove tessere sottoscritte saranno attive dal giorno successivo all’emissione. Eventuali tessere sottoscritte da cittadini nati e/o residenti nella nazione di provenienza della squadra ospitante, oppure nella nazione dove verrà disputata la gara, non saranno attive per l’acquisto dei biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina.