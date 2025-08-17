The Sun: il Manchester pensa al ritorno di De Gea grazie ad una clausola nel contratto con la Fiorentina

Galeotta du l'amichevole. Perché proprio da Manchester United-Fiorentina alla società inglese è tornata la "nostalgia" di David De Gea, portiere che ha appena rinnovato con i viola. I Red Devils sta lavorando sotto traccia sulla possibilità di un suo ritorno che ben ha impressionato nel test all'Old Trafford. Lo scrive il The Sun.

Lo United avrebbe infatti appreso che lo spagnolo, 12 anni a Manchester prima di un anno sabbatico per poi approdare a Firenze, ha una clausola nel suo contratto con la Fiorentina, che gli consente di andarsene per una cifra relativamente bassa. E sarebbero in corso "telefonate segrete" dopo appunto il suo ritorno all'Old Trafford e le sue parole agli stessi tifosi inglesi sul fatto che "le loro strade potrebbero incrociarsi di nuovo".

Il tecnico Ruben Amorim, scrive il tabloid inglese, ha tenuto André Onana in sospeso chiedendosi se sarà il titolare in questa stagione. Amorim ha infatti detto: "È come per gli altri giocatori. Devono tutti conquistarsi il loro posto. Non dirò se un giocatore è il numero 1". De Gea ha collezionato 545 presenze con lo United tra il 2011 e il 2023, piazzandosi al settimo posto nella classifica di tutti i tempi.