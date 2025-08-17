FirenzeViola Fiorentina e le quattro gare di agosto che indirizzano la stagione

La Fiorentina è tornata al lavoro oggi pomeriggio per concentrarsi sull’imminente inizio di stagione che rappresenta già un primo crocevia per quanto riguarda gli obiettivi. Il playoff per l’accesso alla Conference sarà infatti il primo di tanti esami che attendono la squadra di Stefano Pioli in questa stagione. Vincere un trofeo è un obiettivo che la Fiorentina e il suo allenatore si sono prefissati e il sogno passa già dalle gare del 21 e del 28 agosto. Il Polissya sulla carta è una squadra battibile ma ha già 7 partite ufficiali sulle gambe tra i due turni di qualificazione e le tre giornate del campionato ucraino, con ingranaggi insomma già oliati.

Due trasferte da vincere prima dell'arrivo del Napoli

Da non sottovalutare poi che i due impegni europei si incroceranno con le due trasferte di campionato il 24 e il 31, con Cagliari e Torino. I sardi ieri hanno passato il turno di coppa Italia solo ai rigori e nei tempi regolamentari hanno sì tenuto in mano la partita ma senza brillare, anche se il pari dei 90 minuti è stato condizionato solo da due errori individuali nei minuti finali (rigore sbagliato da Mina e autogol di Deiola in pochi minuti). Il Torino, che ha cambiato tanto e deve ancora perfezionarsi, debutterà invece domani sempre in Coppa Italia ed è una squadra da prendere con le molle, con al timone un buon tecnico come Baroni; anche il presidente Cairo vuole dare una svolta alla sua gestione ed ha puntato su giocatori esperti come l'ex viola Cholito.

Quattro gare che indirizzano la stagione

Quattro gare insomma difficili ma sulla carta abbordabili (dopo la sosta arriva il Napoli) e che indirizzeranno la stagione della Fiorentina già ad agosto e che per questo Pioli, che oggi farà le ultime prove generali con il Viareggio, non vuole e non può fallire. Inutile dire che uscire dai playoff significherebbe partire con il piede sbagliato e fallire già il primo obiettivo.