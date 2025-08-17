FirenzeViola Il Brasile guarda in casa Fiorentina: tre giocatori nel mirino dei club verdeoro

vedi letture

Il mondo sembra cambiato, anche per quanto riguarda il calciomercato. Se fino a qualche anno fa i club italiani tra cui anche la Fiorentina avevano un canale preferenziale per prendere direttamente (o pescandoli in altri campionati come nel caso di Cabral) calciatori brasiliani, in questa sessione di mercato sono le squadre brasiliane a fare spesa in serie A, diventando quasi un'alternativa ai più ricchi club arabi. Solo a gennaio Luiz Henrique del Botafogo dimostrò d'altronde come i giocatori brasiliani non sono più a buon prezzo e la Fiorentina non riuscì neanche a competere con lo Zenit che lo acquistò per ben 35 milioni. Così ora è il Brasile che vende bene ed acquisisce a sua volta potere d'acquisto e come detto guarda in casa nostra. Sono diversi i club verdeoro che hanno messo gli occhi ad esempio su giocatori della Fiorentina e in particolare su Beltran, Ikoné e Pablo Marì.

Flamengo e non solo su Beltran

Il Flamengo è sicuramente il club che più ha pescato in serie A. Negli scorsi mesi sono arrivati gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro, poi Emerson Royal, oltre che l'italo-brasiliano Jorginho. Ha inoltre fatto in sondaggio per Taremi dell'Inter ed anche un'offerta di 12 milioni più tre di bonus, ritenuta equa dalla Fiorentina, per l'attaccante viola Lucas Beltran sul quale aveva fatto un sondaggio anche il Vasco De Gama. Beltran al momento non gradisce la destinazione brasiliana ma il Flamengo, se anche CSKA non dovesse convincerlo o se il River non farà un'offerta, è pronto a tornare alla carica con una nuova proposta.

Vasco de Gama su Ikoné

Anche l'attaccante della Fiorentina ha estimatori in Brasile. Proprio il Vasco de Gama, che aveva prima adocchiato Beltran, sta cercando di intavolare una trattativa per Jonathan Ikoné, ormai fuori dal progetto tecnico della Fiorentina. Al giocatore è stato offerto un ingaggio più basso rispetto a quello percepito attualmente in viola (1,6 milioni di euro), da due anni più opzione sul terzo, forti del rapporto del ds Admar. La Fiorentina ha già dato il suo ok alle trattative ma non sarà affatto semplice e Ikoné per ora non ha ancora accettato sperando magari in una chiamata della serie A. La scadenza al 2026 nell'uno e nell'altro caso non aiuta per un prestito con riscatto.

C'è la fila per Pablo Mari

C'è molto fermento intorno a Pablo Marì dopo gli ottimi sei mesi in maglia viola. Pongracic sembra averlo scalzato al centro della difesa ma la Fiorentina non ha certo necessità di cederlo ma neanche si poorrebbe ad un eventuale volontà del giocatore di andare via. Oltre all'interessamento da parte dell'Olympiacos e alcuni sondaggi da parte dell'Alaves, per lui si sono fatti avanti diversi club brasiliani forti della precedente esperienza in Brasile appunto, al Flamengo, fatta dal difensore viola. Uno insomma che non si fa problemi a girare il mondo. Avrebbero già chiesto informazioni all'entourage addirittura quattro club: Cruzeiro, Botafogo, Gremio e Corinthians.