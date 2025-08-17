Amatucci titolare nella prima uscita stagionale del Las Palmas
Prima uscita stagionale nella Segunda División per il Las Palmas, che dopo due stagioni ne La Liga, è tornata nel campionato cadetto. In questo primo match della stagione, Las Palmas sfiderà Andorra e, nell'undici iniziale è presente anche Lorenzo Amatucci, con la maglia numero 16.
Dopo aver rinnovato fino al 2028 con la Fiorentina, il classe 2004 è andato in prestito nella squdra spagnola attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore, con il club viola che tiene comunque il controllo del giocatore anche in caso di eventuale riscatto da parte del Las Palmas.
