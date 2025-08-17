Atalanta, fumata bianca per Zalewski: domani le visite

Oggi alle 18:45News
di Redazione FV

L'Atalanta ha il suo esterno, dopo la cessione di Ruggeri e la chiusura della Fiorentina ad un ritorno di Gosens. Tutto fatto in poche ore infatti per Nicola Zalewski, che domani sosterrà le visite mediche con la Dea, come riporta SkySport.

Zalewski passerà dall’Inter all’Atalanta, per una cifra di circa 17 milioni di euro. Il giocatore domani è atteso per le visite mediche e la firma su un contratto di 4 anni più 2 di opzione in favore della società.