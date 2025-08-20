Fortini cercato da Torino e non solo. Tuttosport: "Può restare e ritagliarsi spazio"

Fortini cercato da Torino e non solo. Tuttosport: "Può restare e ritagliarsi spazio"FirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 14:07News
di Redazione FV

Questa mattina Tuttosport si sofferma anche sulla situazione di Niccolò Fortini, cercato dal Torino (e non solo) nell'ultimo periodo. Secondo il quotidiano piemontese non va data per scontata la partenza del terzino classe 2006. Per le sue potenzialità e la sua capacità di giocare su entrambe le fasce il classe 2006 reduce dal prestito alla Juve Stabia, fra i viola più corteggiati, potrebbe alla fine restare e ritagliarsi spazio. 