Fiorentina, torna di moda Shpendi? La situazione dell'attaccante del Cesena

vedi letture

Cristian Shpendi potrebbe entrare di nuovo nell'orbita della Fiorentina come già accaduto nelle scorse sessioni di mercato. Come riferito dal Resto del Carlino, il Cesena starebbe ragionando sulle mosse da fare fra poco più di un mese per rinforzare la rosa offensiva della squadra e provare a giocarsi fino in fondo le chance di promozione.

Dopo essere stato seguito già nella scorsa estate l’attaccante albanese, autore di cinque reti finora, è nuovamente nel mirino di diversi club di Serie A – Fiorentina e Cagliari su tutte - e anche di qualche squadra all’estero con due opzioni sul tavolo: in caso di approdo nella categoria superiore Shpendi potrebbe restare in prestito fino al termine della stagione, mentre qualora dovesse volare all’estero il suo addio sarebbe immediato. In quest’ultimo caso il Cesena sarebbe costretto a trovare un sostituto che possa fare il titolare nell’immediato avendo a disposizione circa tre milioni di euro da investire.