Bufera a Taiwan sul fratello di Pazzini, costretto a chiedere scusa

vedi letture

Bufera mediatica internazionale che ha visto coinvolto Patrizio Pazzini, fratello maggiore di Giampaolo, ex attaccante di Serie A con un passato alla Fiorentina e al Milan, tra le altre. Come riporta La Nazione che ricostruisce quanto accaduto, in un video il gestore del locale "Pizza dal Pazzo" avrebbe insultato dei turisti taiwanesi dal momento che in sedici avevano preso cinque pizze, troppo poco secondo lui.

Il video pubblicato sui social però alla fine è arrivato alle tv di Taiwan che hanno spiegato cosa dice Pazzini, costringendo il fratello dell'ex calciatore ad un video di scuse in cui spiega: "Non volevo insultare, noi italiani siamo un popolo scherzoso. Ho fatto viaggi in Oriente, in Cina, posti bellissimi con gente stupenda".