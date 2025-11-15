Mondiali: Italia, Calafiori e Tonali out con la Norvegia
FirenzeViola.it
(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Riccardo Calafiori e Sandro Tonali salteranno la sfida di domani dell'Italia contro la Norvegia. Lo ha confermato il ct azzurro Gennaro Gattuso in conferenza stampa. "Calafiori ha provato ad esserci ma abbiamo pensato di non rischiarlo. Anche Tonali non lo rischiamo ma per la diffida, oggi si allena e domani entrambi saranno con noi allo stadio" ha spiegato il tecnico. "Gli altri diffidati? Frattesi domani gioca, ha caratteristiche diverse e partirà dal 1'. Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno", ha concluso. (ANSA).
Pubblicità
News
Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Parkdi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Copertina
Schwoch su Vanoli: "Schietto e corretto, uomo giusto per la Fiorentina. Dovrà lavorare sulla difesa"
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com