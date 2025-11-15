Mondiali: Italia, Calafiori e Tonali out con la Norvegia

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Riccardo Calafiori e Sandro Tonali salteranno la sfida di domani dell'Italia contro la Norvegia. Lo ha confermato il ct azzurro Gennaro Gattuso in conferenza stampa. "Calafiori ha provato ad esserci ma abbiamo pensato di non rischiarlo. Anche Tonali non lo rischiamo ma per la diffida, oggi si allena e domani entrambi saranno con noi allo stadio" ha spiegato il tecnico. "Gli altri diffidati? Frattesi domani gioca, ha caratteristiche diverse e partirà dal 1'. Mancini ha preso una vecchietta, ha stretto i denti. Vediamo, o lui o Buongiorno", ha concluso. (ANSA).