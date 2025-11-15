Brambati: "Mi attengo al comunicato ma l'emissario mi ha confermato tutto"

L'ex calciatore ed agente, Massimo Brambati, è tornato sulle sue dichiarazioni in merito alla vendita della Fiorentina che avevano portato al comunicato di smentita del club viola. Queste le sue parole a Lady Radio: "Io ho solo ripetuto quello che mi ha detto questa persona molto vicina alla Fiorentina - ha affermato Brambati. L'emissario in questione sapeva che ero a New York insieme al presidente della Giorgio Armani e mi ha chiesto se poteva essere interessato all'acquisizione del club viola. Mi attengo umilmente al comunicato della società viola, ma negli ultimi giorni questo emissario mi ha confermato tutto. La piazza di Firenze ha una risonanza mondiale ed è ambita da molti investitori".

Poi ha parlato del momento tecnico della Fiorentina: "I guai che ha la squadra viola sono difficili da risolvere. I giocatori non sono abituati a vivere questo tipo di situazione, le altre squadre in lotta per la salvezza hanno calciatori pronti per raggiungere l'obiettivo. La Fiorentina ha avuto anche molta sfortuna in questo campionato. La partita con la Roma non meritavi di perderla. I calciatori viola non sono da questa classifica. Vanoli? Mi parlano tutti benissimo di lui, ha fatto bene ovunque sia stato. Si parla di un buon tecnico però a Firenze è un momento particolare. La partita con la Juventus secondo me arriva nel momento giusto perché è una gara che si prepara senza grandi indicazioni tattiche e mentali".