Mondiali, Gattuso: "Impossibile spostare Serie A per playoff"
(ANSA) - MILANO, 15 NOV - "Spostare le partite di Serie A per i playoff? Possiamo farci poco. Il presidente ci lavora molto, miracoli solo una persona non può farli. Per noi è difficilissimo si spostino le partite. Speriamo ci diano 1/2 finestre per vedere i calciatori, ma spostare le partite pare impossibile". Lo ha detto il ct della nazionale Gennaro Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Norvegia.
"Format? Non voglio più parlare, in Sudamerica mi stanno massacrando. Viviamo in un mondo in cui non si può dire niente, ormai non posso andare più da nessuna parte - aggiunge ridendo -. Vorrei parlarne, ma è giusto che un giorno il presidente venga qui a fare una bella intervista perché c'è chi ne sa più di me". (ANSA).
