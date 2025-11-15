Il ds Giannitti pizzica la Fiorentina: "Vanoli la scintilla a un progetto nato male"

Marco Giannitti, direttore sportivo passato da Ascoli, Frosinone e Perugia, è stato interpellato in queste ore da Tuttomercatoweb.com per commentare l'attualità del calcio italiano. Nel farlo, il dirigente si è soffermato anche sulla Fiorentina, ripartita da Paolo Vanoli: "Hanno iniziato un progetto che non è nato bene. Vanoli è un allenatore caratteriale, può dare la scintilla giusta, ma il progetto era partito bene con Palladino l'anno scorso", il giudizio tagliente di Giannitti sulla scelta in merito alla panchina.