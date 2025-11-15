Il ds Giannitti pizzica la Fiorentina: "Vanoli la scintilla a un progetto nato male"
FirenzeViola.it
Marco Giannitti, direttore sportivo passato da Ascoli, Frosinone e Perugia, è stato interpellato in queste ore da Tuttomercatoweb.com per commentare l'attualità del calcio italiano. Nel farlo, il dirigente si è soffermato anche sulla Fiorentina, ripartita da Paolo Vanoli: "Hanno iniziato un progetto che non è nato bene. Vanoli è un allenatore caratteriale, può dare la scintilla giusta, ma il progetto era partito bene con Palladino l'anno scorso", il giudizio tagliente di Giannitti sulla scelta in merito alla panchina.
Pubblicità
News
Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Parkdi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Copertina
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com