Nazionale, Dimarco: "9-0 alla Norvegia? Impossibile ribaltarla ma puntiamo alla 7^ vittoria"

Il giocatore dell'Inter e della Nazionale Federico Dimarco ha parlato alla vigilia della difficile sfida con la Norvegia: per il primo posto bisognerebbe battere proprio la squadra nordica con una scarto di 9 gol: "Affronteremo una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata. Ma noi non siamo quelli dell'andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva. Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l'Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale.

Parliamoci chiaro, ribaltare la gara penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l'ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere. Penso che rappresentare la propria nazionale in un mondiale sia una cosa importantissima. Abbiamo l'obbligo di qualificarci. Penso che l'Italia debba qualificarsi per questo Mondiale perché ce lo meritiamo per quanto fatto vedere in questo girone".