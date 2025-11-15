Juventus, problemi per Vlahovic? Fastidio muscolare per l'attaccante

Nelle ultime ore dalla Serbia sono filtrate alcune indiscrezioni riguardanti le condizioni fisiche di Dusan Vlahovic, impegnato con la propria nazionale. L’attaccante della Juventus avrebbe infatti avvertito un fastidio muscolare che ha immediatamente spinto lo staff medico serbo a effettuare i primi controlli. Secondo quanto riporta TuttoJuve.com, gli accertamenti preliminari avrebbero evidenziato un sovraccarico all’adduttore, un disturbo che, pur non essendo particolarmente grave, richiede comunque attenzione per evitare complicazioni.

Al momento, il club bianconero non appare particolarmente preoccupato: le sensazioni che filtrano sono infatti improntate all’ottimismo e non si teme un’assenza in vista della delicata sfida contro la Fiorentina, partita sentita in modo particolare dal centravanti serbo. Vlahovic osserverà adesso alcuni giorni di riposo programmato e verrà monitorato con regolarità nei prossimi allenamenti. Sarà soltanto nel corso della settimana, con test più approfonditi e l’evoluzione del quadro clinico, che verrà stabilito se il giocatore potrà tornare immediatamente a disposizione o se sarà necessario procedere con un percorso di gestione più graduale.