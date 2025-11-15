Dzeko in campo con la Bosnia, Sohm parte dalla panchina
FirenzeViola.it
La serata di qualificazioni al prossimo Mondiale vedrà protagonisti due giocatori della Fiorentina, perché scendono in campo sia la Bosnia di Edin Dzeko che la Svizzera di Simon Sohm. Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle sfide e Dzeko è stato schierato dal primo minuto contro la Romania. Niente da fare almeno dall'inizio invece per il centrocampista che spera di poter entrare a partita in corso contro la Svezia.
