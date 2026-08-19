Fiorentina-Torino, al via la vendita dei biglietti: tutte le fasi per l'acquisto
Comincia oggi la corsa al biglietto per Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A 2026/27, in programma sabato 5 settembre alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi. La società viola ha comunicato tutte le modalità e le tempistiche per assicurarsi un posto sugli spalti.
La prima fase della vendita è riservata ai possessori di InViola Premium Card e scatta oggi, mercoledì 19 agosto alle ore 12, per concludersi lunedì 24 agosto alle 11.59. Una finestra di prelazione pensata per gli iscritti al programma viola, che potranno acquistare i biglietti in anticipo rispetto alla vendita libera. Dalle 12 di lunedì 24 agosto partirà invece la vendita generale, aperta a tutti e senza l'obbligo di possedere la Premium Card, fino alle 8.59 del giorno della partita, salvo esaurimento dei posti disponibili.
Infine, dalle 9 di sabato 5 settembre, giorno della sfida contro il Torino, scatterà la fase Match Day, con l'applicazione delle relative tariffe. Tutte le informazioni e le modalità di acquisto sono disponibili nella sezione biglietteria ufficiale della Fiorentina.
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