Palladini (Mediaset): "Mora predestinato, mentre Mastantuono è un'incognita"

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Il noto giornalista Enzo Palladini (volto di Sportmediaset) è stato ospite della radio di Tuttomercatoweb.com. Parlando dei giovani talenti approdati nel corso di questa estate in Serie A, Palladini ha mostrato alcune perplessità circa il nome di Franco Mastantuono. Questa la domanda e la risposta sull'argomento:

Mora, Moreira, Mastantuono e Alajbegovic rappresentano i quattro talenti principali approdati in Serie A. Quale dei quattro puo avere l'impatto più importante?

"Hanno tutti grandi qualita e come tutti i giovani anche qualche incognita. Per me Rodrigo Mora è il più predestinato di tutti. Ha esordito nel professionismo a poco più di quindici anni e ha gia dimostrato di avere personalità. Nella Roma potrà avere un buon impatto. Alajbegovic invece dovrà adattarsi al campionato italiano, mentre Mastantuono è un'incognita; si deve ritrovare."