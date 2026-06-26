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La Fiorentina svela altri due nomi per la partita del centenario: si tratta di Toldo e Cois

La Fiorentina svela altri due nomi per la partita del centenario: si tratta di Toldo e CoisFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:51News
di Redazione FV

Due nuovi personaggi svelati dalla Fiorentina per la partita celebrativa del centenario in programma il prossimo 2 settembre al Viola Park. Si tratta di Francesco Toldo e Sandro Cois, che si vanno aggiungere alla lista dei giocatori già comunicati nelle scorse settimane e ad altri nomi che il club viola annuncerà in vista dell'avvicinamento alla partita che metterà di fronte la Fiorentina All Stars contro una selezione di Operazione Nostalgia.

Frey, Pizarro, Di Livio, Giuseppe Rossi, Dario Dainelli, Adrian Mutu, Pasqual, Jorgensen ed ora Toldo e Cois. Di seguito il post Instagram del club con l'annuncio: