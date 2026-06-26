Diversi club di Serie A sulle tracce di Liberali: c'è anche la Fiorentina

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Quello di Mattia Liberali, talento del Catanzaro arrivato a parametro zero dal Milan la scorsa estate grazie all'intuizione del direttore sportivo Ciro Polito, è uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il classe 2007 è seguito da diversi club di Serie A. Per acquistarlo servono almeno 6 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria da versare in un'unica soluzione.

Il Sassuolo è stato il primo a muoversi, spinto da Alberto Aquilani, che lo ha allenato nell'ultima stagione. Sul fantasista ci sono anche Bologna, Como e Fiorentina, ma nelle ultime ore hanno preso quota le candidature di Lazio e Torino. I granata possono contare sul rapporto tra Ignazio Abate e Liberali, cresciuto nella Primavera del Milan sotto la sua guida, mentre il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha già avviato i primi contatti con il Catanzaro. Restano alla finestra anche Napoli e Juventus. Lo riporta Tuttosport.