Fiorentina Primavera in campo alle 15: le formazioni del match contro il Como
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Torna in campo la Fiorentina Primavera, impegnata alle ore 15 al Viola Park contro il Como nella gara valida per la decima giornata di campionato. I ragazzi di mister Andreazzoli arrivano all'appuntamento in un ottimo momento di forma, forti di cinque vittorie consecutive. Un percorso positivo impreziosito anche dai due successi contro il Septemvri Sofia, che hanno permesso ai viola di conquistare la qualificazione al terzo turno di Youth League. L'obiettivo è proseguire la striscia vincente anche in campionato. Di seguito la formazione ufficiale scelta da Andreazzoli.
FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone (C), Melani; Martini, Cianciulli, S. Beldenti, Ademi; Forte, Croci; Campaniello. All.: Andreazzoli.
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