Ds Alaves: "Tanti club su Valentini, non è stato facile prenderlo ma volevamo uno come lui"

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Il ds dell'Alaves, Sergio Fernandez, ha presentato oggi in conferenza stampa l'ormai ex difensore della Fiorentina Nicolas Valentini: "Non è stato facile ingaggiarlo, perché c'era molto interesse nei suoi confronti, ma grazie alla sua determinazione e al suo impegno, ora è possibile averlo qui con noi. Voglio ringraziare lui e il suo agente per lo sforzo che hanno fatto e aver scelto di scommettere nel nostro progetto, in cui lo vediamo coinvolto al 100% fin dal primo momento in cui ci abbiamo parlato e dunque siamo estremamente contenti del suo arrivo. Ci ha subito trasmesso fiducia e determinazione"

Poi prosegue: "Valentini rappresenta per la squadra una ventata di aria fresca e il nostro obiettivo principale era trovare un giocatore con le caratteristiche di Nicolás; lo cercavamo sin dalle partenze di Víctor Parada e Jon Pacheco, e alla fine lo abbiamo trovato. È un calciatore determinato che, visto il suo background, è abituato a giocare ai massimi livelli".