Ufficiale Fiorentina, sfuma il ritorno di Solomon: ufficiale il suo passaggio al West Ham

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Il nome di Manor Solomon era tornato a circolare nelle ultime settimane anche in orbita Fiorentina, ma ogni possibilità di rivedere l'esterno israeliano in maglia viola è definitivamente tramontata. Il West Ham United ha infatti annunciato ufficialmente l'acquisto del classe 1999 dal Tottenham.

Solomon ha firmato un contratto di tre anni con il club londinese, con opzione per una quarta stagione. Il costo dell'operazione non è stato reso noto. Nel comunicato degli Hammers viene sottolineata l'esperienza internazionale del giocatore, che vanta 49 presenze con la nazionale israeliana e quasi 30 apparizioni tra Champions League ed Europa League.

Esterno offensivo capace di giocare su entrambe le fasce, Solomon nel corso della sua carriera ha collezionato 84 partecipazioni dirette a gol in 280 presenze a livello di club. Dopo i successi conquistati con lo Shakhtar Donetsk, ha vestito le maglie di Fulham, Tottenham e Leeds United, risultando decisivo nella promozione dei Whites in Premier League nella stagione 2024/25.

Nel comunicato del West Ham viene ricordata anche la sua esperienza in Serie A con la Fiorentina, club nel quale aveva rilanciato la propria carriera dopo le difficoltà incontrate in Inghilterra. Proprio per questo, nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato a un possibile ritorno a Firenze. Un'ipotesi che adesso può essere archiviata: Solomon ripartirà dalla Championship, col West Ham, dove indosserà la maglia numero 10.