Al Parma arriva Romero: il suo arrivo libera Pellegrino

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Il Parma è pronto a prendere un altro attaccante argentino, dopo Pellegrino, di cui sarà probabilmente l'erede. Si tratta di Romero, attaccante del Tigre. L'accordo è stato ormai raggiunto tra i club (9 milioni di euro il prezzo che pagheranno i ducali) e l'attaccante argentino si appresta a sbarcare in Italia: la partenza è programmata tra martedì e mercoledì per sostenere le visite mediche con i ducali e firmare un lungo contratto che lo legherà al Parma fino al 30 giugno 2031. E' quanto arriva dalla stampa argentina. Il suo arrivo potrebbe dunque liberare Mateo Pellegrino per la Fiorentina.