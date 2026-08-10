Al Parma arriva Romero: il suo arrivo libera Pellegrino
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Il Parma è pronto a prendere un altro attaccante argentino, dopo Pellegrino, di cui sarà probabilmente l'erede. Si tratta di Romero, attaccante del Tigre. L'accordo è stato ormai raggiunto tra i club (9 milioni di euro il prezzo che pagheranno i ducali) e l'attaccante argentino si appresta a sbarcare in Italia: la partenza è programmata tra martedì e mercoledì per sostenere le visite mediche con i ducali e firmare un lungo contratto che lo legherà al Parma fino al 30 giugno 2031. E' quanto arriva dalla stampa argentina. Il suo arrivo potrebbe dunque liberare Mateo Pellegrino per la Fiorentina.
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Mario TeneraniL'obiettivo ora è un esterno top. Dietro serve uno a sinistra. Pellegrino vicino a diventare viola. Kean resta, ma vediamo il mercato...
Tommaso LoretoMastantuono e poi chissà, è l'estate buona per riaprire il cassetto dei sogni. Cresce l'attesa per gli esterni (e la pressione su Grosso)
Lorenzo Di BenedettoIl mercato non è ancora finito, anzi. C'è ancora budget per fare almeno un altro colpo importante e sarà fatto in attacco: servono due esterni. Piccoli, Pellegrino, la Fiorentina e il Bologna: caccia al giusto incastro
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