Il ds del Lecce: "Non condizionato da dimissioni Corvino e Mencucci. Sul caso Banda..."

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Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo giocatore Willem Geubbels. Tra le risposte anche quella sulle dimissioni di Pantaleo Corvino e Sandro Mencucci: "Le dimissioni di Corvino prima e Mencucci poi non condizionano per nulla il mio lavoro. E’ chiaro, sono figure importanti, sappiamo cosa lasciano. Però il progetto e il club sono solidissime, so quale deve essere il mio lavoro. La base questa squadra ce l’ha e sappiamo come va puntellata. Non c’è da preoccuparsi, non dimentichiamo che l’anno scorso le operazioni principali questo club li ha fatti ad agosto e nella parte finale soprattutto. Dobbiamo lavorare soprattutto nel reparto avanzato. Sulle dimissioni di Mencucci ci sono considerazioni personali alla base sulle quali non entro in merito. Non credo sia andato via per l’acquisto da 4,6 milioni di Geubbels. Anche perché lo scorso anno Krstovic non è stato venduto troppo presto, anzi".

Il direttore ha parlato infine del caso Lameck Banda: "Forse farà giurisprudenza come sulla sentenza Bosman. E’ una situazione molto delicata, il presidente ha già parlato con gli organi competenti partendo dalla premessa che sia sotto contratto con noi. E’ inconcepibile che non rispetti le regole, così facendo ognuno si prenderebbe il diritto di fare e disfare come vuole senza badare agli obblighi contrattuali, sarebbe molto rischioso e il calcio perderebbe credibilità".