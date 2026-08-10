Scarpa d'oro consegnata a Kane, è la seconda con il Bayern

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Harry Kane ha vinto la sua seconda Scarpa d'oro, consegnata ufficialmente oggi, come annuncia il Bayern sui social. E' infatti l'attaccante inglese il miglior marcatore d'Europa della scorsa stagione, con 36 reti in 31 partite nell'ultima Bundesliga. Questa è la seconda vittoria con la maglia del Bayern dopo la stagione '23-24 (la prima in Bundesliga dopo i tanti anni al Tottenham) mentre succede a Mbappè che lo ha preceduto nella stagione '24-25.

Meglio di lui hanno fatto solo Messi (6) e Cristiano Ronaldo (4), mentre degli italiani solo Toni con la Fiorentina, Totti con la Roma e più recentemente Immobile con la Lazio hanno scritto il loro nome una sola volta nell'albo d'oro, così come Haaland.