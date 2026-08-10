FirenzeViola Ferragosto al mare? In 7mila preferiscono la Fiorentina in Coppa. Abbonamenti a quota 14mila

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La Fiorentina torna a disputare la prima gara di Coppa Italia il 14 agosto, in 7000 saranno al Franchi: contro il Cosenza nel 2021 appena 3600. Abbonamenti a quota 14mila

Il mercato della Fiorentina infiamma la fantasia dei tifosi viola che sognano una grande stagione, dopo quella deludente terminata a maggio. Un entusiasmo crescente che si riflette anche sulla campagna abbonamenti e i biglietti per la Coppa Italia.

7mila biglietti per la Coppa Italia

La Fiorentina dopo quattro anni sempre agli ottavi, in questa stagione tornerà a giocare i trentaduesimi e dunque sarà in campo già venerdì. Non un giorno proprio da stadio Franchi, visto che è la sera della vigilia di Ferragosto (si gioca il 14 alle 21.15) e la città in queste settimane si svuota, né si gioca certo contro una big. Ieri sera si è qualificato il Benevento di Floro Flores che certo non si può paragonare ad un'avversaria degli ottavi. Eppure in 7000 hanno già prenotato il biglietto. Sembrano pochi ma basti pensare che l'ultimo trentaduesimo giocato, il 13 agosto 2021 contro il Cosenza (la prima stagione di Italiano, Goretti era ds dei calabresi), i biglietti venduti furono appena 3.600, praticamente la metà. Ricordiamo che per gli abbonati il costo in curva Ferrovia è di 2 euro. Negli altri settori si va da 10 a 30 euro al massimo, una spesa che per vedere Mastantuono in molti pensano valga la pena sostenere.

Abbonamenti a 14mila

Anche gli abbonamenti, in fase di vendita libera, sono arrivati a quota 14mila. Dopo l'impennata iniziale con molti abbonati che hanno confermato la loro presenza al Franchi anche in questa stagione, la vendita prosegue un po' più lenta ma fa registrare comunque una crescita costante. Ora tocca alla squadra convincere gli ultimi scettici anche perché la quota abbonamenti potrebbe essere chiusa intorno ai 15mila, essendo lo stadio ancora a capienza ridotta e dunque con la necessità di lasciare una percentuale di posti per i biglietti delle singole partite.