Il River Plate di Beltran è in crisi nera: 4 sconfitte in 4 partite e nessun gol fatto

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Il River Plate di Lucas Beltran sta vivendo una crisi di risultati mai vista. Quattro partite, quattro sconfitte e nessun gol realizzato dai Millionarios allenati da Edouard Coudet. che sono ultimi in classifica. Ne parla TMW che sottolinea come in realtà la società ha operato massicci interventi sul mercato. A luglio il River ha stabilito il record di spesa per l'acquisto di un singolo giocatore: Angel Correa, per 13.2 milioni di euro. Primato mandato in frantumi lo scorso weekend con l'acquisto di Thiago Almada dall'Atlético Madrid per 20 milioni.

Complessivamente sono stati spesi 54 milioni per portare al "Monumental" Tobias Andrada, Francisco Ortega, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré, Lucas Beltran, Giovanni Gonzalez e Nicolas Otamendi. Il Cruzeiro, seconda squadra più "spendacciona" del Sudamerica, ha investito meno della metà dei soldi del River. Nonostante questo i risultati sono pessimi e ora l'unica speranza di salvare la stagione è la Copa Sudamericana.