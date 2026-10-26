Fiorentina-Juve, via alla vendita dei biglietti: precedenza all'InViola Premium
È partita oggi, lunedì 26 ottobre, alle ore 10 la vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus. La prima fase è riservata ai possessori di InViola Premium Card e resterà aperta fino alle 9:59 di lunedì 2 novembre. Fanno eccezione Tribuna Vip, Tribuna d’Onore, Poltronissima e tagliandi con servizio Hospitality, già acquistabili senza obbligo di tessera.
Dalle 10 di lunedì 2 novembre scatterà invece la vendita libera dei posti rimasti disponibili, senza necessità di InViola Premium Card. Questa seconda finestra si chiuderà alle 8:59 di domenica 8 novembre: dalle 9 dello stesso giorno entreranno in vigore le tariffe Match Day. Sono già disponibili anche i biglietti con servizio Hospitality nei settori Tribuna Vip e Poltronissima, oltre alla possibilità di assistere alla partita dalla prima fila del Parterre di Tribuna.
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