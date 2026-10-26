Calvarese su Inter-Fiorentina: "Anche per Orsato manca un rigore. Sul secondo non ci sono dubbi"

Calvarese su Inter-Fiorentina: "Anche per Orsato manca un rigore. Sul secondo non ci sono dubbi"FirenzeViola.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 15:00News
di Redazione FV

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando con un video gli episodi del weekend, con particolare attenzione a Inter-Fiorentina, gara nella quale l'arbitro Mariani non ha fischiato un rigore che è parso evidente ai nerazzurri: "In Inter-Fiorentina il Var sarebbe dovuto intervenire per correggere la decisione di campo e assegnare un calcio di rigore. Questa è anche l'opinione del designatore Orsato. Viery fa un chiaro movimento che genera un contatto con Thuram, contatto falloso, uno sgambetto vero e proprio.

Mariani sembra voler indicare il dischetto, poi verosimilmente si confronta con l'assistente e cambia idea. Nessun dubbio sul rigore invece assegnato sul campo che è valso il 2-1 Inter. Valdepenas trattiene prima con un braccio e poi con due Thuram, non lo fa scattare per raggiungere il pallone e il penalty è corretto".