Calvarese su Inter-Fiorentina: "Anche per Orsato manca un rigore. Sul secondo non ci sono dubbi"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato alla Gazzetta dello Sport commentando con un video gli episodi del weekend, con particolare attenzione a Inter-Fiorentina, gara nella quale l'arbitro Mariani non ha fischiato un rigore che è parso evidente ai nerazzurri: "In Inter-Fiorentina il Var sarebbe dovuto intervenire per correggere la decisione di campo e assegnare un calcio di rigore. Questa è anche l'opinione del designatore Orsato. Viery fa un chiaro movimento che genera un contatto con Thuram, contatto falloso, uno sgambetto vero e proprio.

Mariani sembra voler indicare il dischetto, poi verosimilmente si confronta con l'assistente e cambia idea. Nessun dubbio sul rigore invece assegnato sul campo che è valso il 2-1 Inter. Valdepenas trattiene prima con un braccio e poi con due Thuram, non lo fa scattare per raggiungere il pallone e il penalty è corretto".