Borghi su Inter-Fiorentina: "Provedel non impeccabile, viola senza struttura"

Stefano Borghi, noto e apprezzato giornalista, ha parlato sul suo canale YouTube del weekend di Serie A, partendo da Inter-Fiorentina, con la vittoria in extremis dei nerazzurri: "Questa gara ci ha raccontato tante cose. L'Inter la sua gara l'ha fatta, De Gea dopo un inizio di campionato con qualche errore di troppo è stato ieri un grandissimo protagonista in positivo di una Fiorentina che si è trovata in vantaggio grazie a una prodezza di Jimenez. Sul tiro dello spagnolo secondo me Provedel è stato un filo sorpreso, poi la gara è passata anche attraverso un errore arbitrale netto, non il primo. Ne abbiamo viste tante di situazioni che sono andate un po' oltre il concetto di cambio di metro di giudizio, una di queste è il fallo evidente di Viery su Thuram, questa macchia è stata coperta dal risultato poi maturato ma Mariani sbaglia la decisione di campo e il Var non interviene in una situazione che non è limite ma è chiara, è un rigore che deve essere fischiato.

La Fiorentina dalle parole di Vanoli esce rammaricata, perché il risultato l'aveva quasi preso, ma per me questa squadra continua a palesare la difficoltà nel trovare una struttura e una continuità, la classifica comincia ad assumere contorni drammatici e adesso c'è un infrasettimanale complicatissimo contro l'Atalanta".