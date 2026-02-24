Fiorentina-Jagiellonia, il programma della vigilia: orari di rifiniture e conferenze
Inizia la marcia d'avvicinamento a Fiorentina-Jagiellonia, gara di ritorno del playoff di Conference League in programma giovedì sera al Franchi, ore 18:45. A tal proposito, la società viola ha reso noto, tramite il suo sito ufficiale, il programma della giornata di domani, alla vigilia del match: "Domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 12:15, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 15:00 presso il campo di allenamento del Rocco B.
Commisso Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 18:00, presso la sala stampa dello Stadio Artemio Franchi, incontreranno i giornalisti l’allenatore dello Jagiellonia, Mister Siemieniec, ed un calciatore. Alle ore 18:45, infine, sul terreno di gioco del Franchi si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra polacca, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati